ووقعت شركة “بوما” الألمانية عقدا طويل الأمد مع مانشستر سيتي يبدأ من الصيف المقبل، مما يعني نهاية شراكة “نايكي” مع بطل إنجلترا.

ووفقا لموقع “سي إن بي سي”، عوضت “بوما” خسارتها لعقدها مع أرسنال الإنجليزي، الذي وقع مع الشركة الألمانية المنافسة “أديداس”، بتوقيع عقد أكبر مع “السيتيزينس”.

وقدر مختصون قيمة الصفقة التي أعلن عنها الخميس بمقدار 86 مليون دولار سنويا، في عقد يمتد لسنوات عديدة، لم يكشف عنها حتى الآن.

وابتداء من يوليو المقبل، سترتدي جميع الأندية التابعة لـ”مجموعة سيتي”، وهي مانشستر سيتي وجيرونا الإسباني وملبورن الأسترالي وأتلتيكو توركي الأوروغواياني وسيشوان جيونيو الصيني، قمصان “بوما”.

وستصبح صفقة مانشستر سيتي مع الشركة الألمانية ثالث أكبر صفقة لقمصان كرة قدم، بعد صفقة برشلونة الإسباني مع “نايكي”، وصفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع “أديداس” الألمانية.