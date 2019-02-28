انجلترا – أثارت الصورة التي نشرها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على حسابه في “إنستغرام” اليوم الخميس، جدلا واسعا بين جمهوره في ظل فترة الحداد التي تعيشها مصر.

وظهر صلاح مبتسما في الصورة التي نشرها صباح اليوم، وهو ما أثار التعليقات والانتقادات الحادة له.

وكتب عدد من المتابعين المصريين، تعليقات سلبية على الصورة التي نشرها صلاح “غير آبه” حسب منتقديه “بمقتل ما يقارب 20 شخصا إثر حادث قطار محطة مصر أمس الأربعاء”، معتبرين أن الصورة “غير مناسبة في ظل أحزان أبناء بلده”.

ودافع بعض محبي صلاح عن نجمهم مبررين سبب نشره الصورة بفوز فريقه العريض بخماسية نظيفة على واتفورد، وتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد نشر أمس الأربعاء تغريدة نعى بها ضحايا القطار معبّرا عن مواساته لذوي الضحايا ومتمنيا الشفاء للمصابين.

المصدر: إنستغرام