ليبيا – قال مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أحمد القراري إن عدد الحالات المسجلة المستهدفة بالعلاج من مرض اللشمانيا بلغ 5 آلاف خلال الأشهر الستة الماضية.

القراري أوضح في تصرحات خاصة لوكالة “فرنس برس” أمس الأربعاء أن أغلب الاصابات سجلت في المناطق الواقعة بين مدينة مصراتة ومدينة تاورغاء.

وأضاف ان رقم خمسة آلاف قد يكون أقل من الواقع بسبب وجود عدد من الإصابات لم تسجل نظراً لعدم رغبة البعض في العلاج.

وأشار القراري إلى أن المرض مسجل في ليبيا منذ 100 عام وأول تفشي للمرض في ثمانيات القرن الماضي كما سجل التفشي الأخير عام 2006 وكانت الأعداد كبيرة.

مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتوريد جزء من عقار للشمانيا من الهند ، مبيناً أن الجهاز ينتظر شحنة جديدة نهاية الأسبوع الجاري.