ليبيا – اجتمع رئيس مصلحة المطارات بحضور مدراء الادارات والمكاتب خلال اليومين الماضيين مع عدد من المدراء العامون للمطارات لمناقشة آخر مستجدات أعمال الشركات المتعاقد معها لتطوير وإنشاء مرافق خدمية وتوفير التوريدات اللازمة لتشغيل المطارات.

المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة العراقيل التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع المتعاقد عليها وسبل حلحلتها.

وتطرق الاجتماع أيضاً للاحتياجات الضرورية الحالية بتلك المطارات وبالأخص تلك التي تعزز إجراءات الأمن والسلامة وفي هذا السياق أوضح رئيس المصلحة لمدراء المطارات بأنه قد تم تضمين تلك الاحتياجات ضمن خطة وميزانية المصلحة لسنة 2019 وتعمل الادارات المختصة حالياً على اعداد مقايساتها ووضع مواصفاتها الفنية من خلال القيام بعدة زيارات ميدانية للمطارات.

وتم الإتفاق على الشروع في التعاقد على تنفيذ المشاريع وتوفير المطلوب من احتياجات فور اعتماد الميزانية وتوفر التغطية المالية اللازمة.