باكستان – أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن نظيره السعودي إبراهيم العساف سيصل إلى باكستان، حاملا رسالة خاصة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال قريشي في حديث للتلفزيون المحلي، إنه “من المتوقع أن يصل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف باكستان، وسيحمل رسالة خاصة من ولي العهد السعودي الأمير محمد”، الذي زار باكستان والهند في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أشار قريشي إلى أن بلاده مستعدة لإعادة الطيار الهندي الذي تم القبض عليه هذا الأسبوع بعد إسقاط طائرته من قبل سلاح الجو الباكستاني، “إذا كان ذلك سيساعد في تخفيف التوتر الأخير مع الجارة الهند”.

وكانت باكستان قد أعلنت إسقاط مقاتلتين هنديتين وأسر طيارين اثنين، في حين نشرت وسائل إعلام باكستانية شريط فيديو يظهر استجواب طيار هندي أسير بعد إسقاط طائرته في الأجواء الباكستانية.

وتشهد الحدود الباكستانية–الهندية توترا بعد قصف الهند معسكرا لتنظيم “جيش محمد” داخل باكستان، وذلك بعد اعتداء انتحاري أسفر عن مقتل 41 عسكريا هنديا في إقليم كشمير في 14 فبراير الجاري وتبنته هذه الجماعة.

من جانبها نفت إسلام آباد ما أعلنته نيودلهي من أن الغارة أدت إلى مقتل “عدد كبير جدا” من مسلحي الجماعة، واصفة ادعاءات الهند بأنها “متهورة وواهمة”.

المصدر: وكالات