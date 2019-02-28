الولايات المتحدة – استعرضت شركة موتورولا هواتف “Moto G7″، بمواصفات منافسة وسعر يتراوح ما بين 150 و300 يورو.

جاء الهاتف الأول “G7 Plus” بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (2270/1080) بيكسل، ومعالج “Snapdragon 636″، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

أما كاميرا الهاتف الأساسية فجاءت مزدوجة بدقة 16+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبلغ سعر الهاتف 300 يورو.

أما سعر الهاتف الثاني “G7” فبلغ 250 يورو، وزود بمعالج “Snapdragon 632″، وكاميرا أساسية بدقة 12+5 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.

وزودت الشركة الهاتف الأرخص “G7 Play”، وثمنه 150 يورو، بشاشة 5.7 بوصة، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

المصدر: فيستي