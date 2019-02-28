وكتب كالديرون الخميس في حسابه على موقع “تويتر”: “حظوظ مرتفعة لمورينيو كي يكون على مقعد ريال مدريد الموسم المقبل. المفاوضات جارية”.

وتابع “لديّ شعور، وأكثر من ذلك، أن مورينيو سيجلس الموسم المقبل على مقعد مدريد”.

وكان ريال خرج الأربعاء من نصف نهائي كأس الملك بعد خسارته القاسية أمام غريمه التاريخي برشلونة صفر-3 في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما 1-1 ذهابا في برشلونة.

وعن الخسارة ضد برشلونة، علق كالديرون الذي ترأس النادي بين 2006 و2009 “لعب ريال أفضل من برشلونة وحصل على فرص أكثر للفوز. لكن من كان يسجل لهم الأهداف يعيش الآن في تورينو”، في إشارة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.