اليابان – تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس مع انحسار الآمال في إحراز تقدم بمفاوضات التجارة الأمريكية الصينية وبعد بيانات أظهرت أكبر تراجع في ناتج المصانع اليابانية في عام، مما هبط بأسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وتفاقمت خسائر الأسهم اليابانية في أواخر المعاملات، مما عزاه المتعاملون إلى قيام المستثمرين بغلق مراكزهم بينما كانوا ينتظرون مزيدا من التفاصيل من القمة الأمريكية-الكورية الشمالية في فيتنام.

وأغلق نيكي منخفضا 0.8 بالمئة ليسجل المؤشر القياسي 21385.16 نقطة.

ونزلت أسهم شركات الآلات وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن، لتهبط أسهم فانوك 2.1 بالمئة وطوكيو إلكترون 1.6 بالمئة وكوماتسو 2.6 بالمئة وميتسوي أو.اس.كيه لاينز 1.6 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع الآلات الكهربائية 1.6 بالمئة وقطاع الشخن البحري 1.5 بالمئة في أداء هو الأسوأ بالسوق يوم الخميس.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1607.66 نقطة.