ليبيا – شارك وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أبوبكر المنصورى في افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية الذي يقام لأول مرة في تونس.

المؤتمر ضم وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أكثر من 50 بلداً إفريقياً و قرابة 150 مشاركاً من البلدان الإفريقية من بينهم 42 مديراً للمصالح البيطرية الإفريقية و12 خبيراً من مختلف الجنسيات ومن ممثلين من المنظمات العالمية منها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمكتب الإفريقي للثروة الحيوانية والبنك العالمي.

واجتمع وزير الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية مع مديرة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية برفقه خبراء و مدير المكتب الاقليمي للمنظمة لبحث آلية التعاون بين المنظمة ووزارة الزراعة بهدف دعم الصحة الحيوانية من خلال إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية.

كما تهدف مؤتمرات اللجنة الإقليمية إلى دراسة المواضيع المتعلقة بصحة الحيوان وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني لغرض وضع توصيات موحدة على النطاق الإفريقي وفقاً للقواعد العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.