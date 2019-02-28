ليبيا – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن عملية صوفيا الإنسانية الأوروبية مهمة يجب أن لا يتم خسرانها.

الوزيرة ترينتا أوضحت في تصريحات متلفزة اليوم الخميس بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أن هذه المهمة الأوروبية هي إحدى الأدوات التي تستخدم لنقل حدود بلادها إلى الأمام أي تسبيق إمكانية حماية الحدود والسعي الى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

واعتبرت الوزيرة أن مهمة صوفيا تعني ضمان راحة البال في إيطاليا والسيطرة على حركة الهجرة وإدارتها وهي ظاهرة تشكل خطراً كبيراً إن لم يتم التحكم بها.

ترينتا أفادت بأنه بفضل عملية صوفيا وصل الى بلادها منذ يونيو الماضي وحتى اليوم 106 مهاجرين فقط بينما تم وقف 13 ألف مهاجر آخر من قبل حرس السواحل الليبي الذين يدينون بمهاراتهم لبعثة صوفيا.