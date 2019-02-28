إسبانيا – أكد وزير سعودي أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن عدة مؤسسات في الدولة، باتت تستخدم أحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة.

وقدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه، حجم سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة، بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات بـ12 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعه ضمن الأسواق الأكثر نموا في العالم.

وجاءت تصريحات الوزير، على هامش مشاركته، الأربعاء، في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) المنعقد حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.

وأضاف السواحه أن المملكة تسعى لأن تصبح السوق الرقمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كاشفا عن أنه من المتوقع أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 2 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير، أن البنية التحتية القوية لقطاع الاتصالات السعودي، مكنت من الارتقاء بخدمات القطاع الصحي، متوقعا أن يسهم القطاع الصحي الرقمي بنصف مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

وأضاف، أن الأثر الاقتصادي المتوقع للثورة الصناعية الرابعة في المملكة يقدر بـ4 مليارات دولار بحلول العام 2030، مشيرا إلى أنها ستدخل في أتمتة الصناعة وخصوصا العمليات المتعلقة بـ (الكشف عن مواقع التنقيب بواسطة تقنيات الواقع المعزز، خطوط إنتاج مؤتمتة، مراقبة القوى العاملة).

المصدر: “واس”