أبوظبي – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تسجيله خلال حلقة من برنامج “أمير الشعراء” الذي تقدمه الإعلامية السعودية لجين عمران على شاشة قناة “أبو ظبي”.

فقد فاجأها مشارك عراقي في البرنامج بوصلة غزل. وألقى قصيدة توجه من خلالها إليها وقال: “هذي البنية منين؟ لجين من السعودية. وهذا الوليد منين؟ عراقي وحيل ما بيا”.

وأضاف: “تعالي ننزوي هناك، نسولف سالفة شوية. وخلي التواصل يشتعل هل يوم الشاعر والإعلامية. خلي ليقول يقول عراقي يحب سعودية”.

وأدى هذا إلى شعور لجين بالخجل وبعض الارتباك. وحقق المشهد الطريف الذي تناقله عدد كبير جداً من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 70 ألف مشاهدة على أحد الحسابات على “إنستغرام”.

ويشار إلى أن لجين أحدثت ضجة مؤخراً بسبب نشرها صورة لها على حسابها في التطبيق نفسه موجهة من خلاله رسالة قاسية لأشخاص لم تحددهم.

وجاء فيها: “ذا لا يعرف لسانك كيف يخرج كلام لطيف فلا يخرج سماً. باختصار، عليك أن تحاول أن تكون أنساناً له قيمة وترفض أن يكون وجودك مزعجاً ومؤذياً وعدمك بين الناس أفضل من وجودك”. وهو ما اعتبر رداً غير مباشر على الجدل الذي أثير حول حجم ثروتها ومصدرها وعلى بعض الاستفزازات.