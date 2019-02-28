ليبيا – قام اليوم الخميس المكلف بمهام وكيل هيئة الرقابة الإدارية بزيارة تفقدية لفرع جنوب طرابلس وذلك للوقوف على آلية سير عمل الفرع ومستجدات ما قام به من متابعة للمؤسسات العامة المنطوية داخل نطاقه المكاني.

كما عاين وكيل الهيئة بحسب المكتب الإعلامي التابع لها المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الفرع حيث تم وضع حلول مبدئية تمهيداً لحلها بشكل نهائي ليصل عمل الفرع إلى أقصى كفاءة ممكنة تحول دون إهدار الطاقة والوقت.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ومن جانبه ثمّن مدير الفرع والأعضاء و الموظفين هذه الزيارة التي من شأنها تحفيزهم و الرفع من معنوياتهم.