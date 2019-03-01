غزة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة ٢١ متظاهرًا فلسطينيًا، برصاص الجيش الإسرائيلي، وقنابل الغاز، شرقي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة” الأسبوعية.

وقالت الوزارة في بيان لها، وصل وكالة “الأناضول”، إن ٢١ مواطنًا فلسطينيًا “أصيبوا بالرصاص الحي وقنابل الغاز، من قبل جيش الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة”.

وأضافت إن من بين الجرحى “١٧ أصيبوا بالرصاص الحي، وحالتهم الصحية متوسطة”.

وتابعت:” فيما أصيب ٣ مسعفين وصحفي بقنابل الغاز بشكل مباشر”.

ويشارك فلسطينيون مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.

وكالات