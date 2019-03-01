فرنسا – تبدأ شركة “تقنيات النقل لهايبرلوب” التشغيل التجريبي لنظام النقل البري الأسرع على وجه الأرض، وذلك على خط تجريبي بني في مدينة تولوز الفرنسية، بحلول شهر أبريل المقبل.

وأكدت شركة النقل أن نظام “هايبرلوب” في تولوز، هو أول خط نقل مؤمن وآمن ومعتمد من وكالات دولية بارزة، ما يتيح له بدء العمل تجريبيا خلال الأسابيع المقبلة. وبذلك، تنطلق أول عملية فحص شامل وعملي لأداء “هايبرلوب” في العالم، الابتكار الثوري الذي تعادل سرعة “كبسولاته” سرعة الصوت.

كما تقوم “تقنيات النقل لهايبرلوب” بتجربة التقنية في تولوز، استعدادا لإطلاق أول مشروعاتها التجارية، والموقعة مع كل من أبو ظبي وبكين.

وفي السياق نفسه، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تشييد خطها الخاص من “هايبرلوب”، الذي سيربط بين مدينتي دبي وأبو ظبي، ما يجعلها في طليعة الدول العالمية التي تعتمد التقنية الجديدة.

وفي حال تمكنت “تقنيات النقل لهايبرلوب” من تخطي مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح، ستصبح بذلك أول شركة عالمية تدخل التقنية إلى سوق النقل الدولي.

كما تعد الشركة المنافس الكبير للشركة الأمريكية، “Virgin Hyperloop One”، في حين تنوي الشركتان الرائدتان الكشف عن آخر إصداراتهما من “هايبرلوب”، في دبي، تزامنا مع انطلاق “إكسبو 2020”.

وبدورها، تسعى “Virgin Hyperloop One” لبدء التشغيل التجريبي الخاص بها في الهند، على خط نقل بطول 15 كيلومترا، يصل بين بلدتي غاهونجي وباليوادي.

المصدر: The National