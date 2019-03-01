ليبيا – قال نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يسعى لمنع التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي فضلا عن حماية ثروات البلاد وتطهيرها من الإرهابيين.

البدري أكد في حديثه مع موقع “العين الإخبارية” أمس الخميس على أهمية الحل السياسي للأزمة الراهنة في ليبيا ، مشيداً بالاجتماع الذي عقد مؤخراً بين اللواء خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن الاتفاق على إجراء الانتخابات في ليبيا ، نوّه نائب رئيس الحكومة إلى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ليبيا سيأخذ وقتا طويلا.

وحول الأوضاع في جنوب ليبيا،لفت البدري إلى أن الجيش تمكن من تحرير بعض مدن الجنوب بعدما تعرضت لهجمة شرسة من الإرهابيين وبات مقرا للقاعدة والدواعش والمهربين.

وأشار البدري إلى أن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش أسهمت في تأمين الحدود مع دول الجوار والتي تأثرت سلبا بانتشار التنظيمات الإرهابية والعصابات التشادية.

وقال البدري إن الشعب يدعم العمليات العسكرية في الجنوب لا سيما أنها تواجه صعوبات في تحركها بسبب التضاريس الصعبة في هذه المناطق ، مشيراً إلى أن قوات الجيش أنجزت 90% من العملية العسكرية منذ انطلاقها في منتصف يناير الماضي في ظل قتل وأسرت عدد كبير من الإرهابيين.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء العمليات العسكرية في جنوب ليبيا ستستقر الأمور بشكل كبير في البلاد ، معرباً عن أمله في أن تتحرك القوات التابعة للجيش في طرابلس لحسم الوضع وتقضي على تيار الإسلام السياسي.

ودعا نائب رئيس الحكومة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد بعد تحريرهما ، نافياً وجود أي عناصر مسلحة داخل الحقول النفطية بالجنوب بعدما نجحت قوات الجيش في تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية وفرض السيطرة عليها.

وحول فرص الاستثمار في مدن المنطقة الشرقية بعد تحريرها من قبضة الإرهابيين، أكد نائب رئيس الحكومة أن الاستثمار في ليبيا مغرٍ جداً والبيئة الاستثمارية ملائمة خاصة في مجالات المعادن والطاقة والسياحة فضلاً عن عن استقرار المنطقتين الشرقية والجنوبية بشكل كبير وتوفر فرص قيمة للاستثمار في مجال المعادن بالجنوب خاصةً في مدينة الكفرة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون رقم 9 الخاص بالاستثمار لإعطاء امتيازات وتسهيلات أكبر للمستثمر الراغب في ضخ أموال في ليبيا ، كما تعمل الحكومة حالياً على تعديل النظام المصرفي والمواصلات وبصدد اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات لجذب المستثمرين وحمايتهم.