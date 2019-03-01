ليبيا – أرسلت وزارة الخارجية التونسية فريق فني تونسي إلى مدينة بنغازي خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر فبراير للكشف عن مصير الصحفيين التونسيين سفيان الشرابي ونذير القطاري المفقودين في ليبيا.

وزارة الخارجية التونسية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الفريق الفني توجه إلى بنغازي لرفع عينات وراثية جينية قابلة للتحليل.

وأشارت الوزارة إلى أن زيارة الفريق الفني التونسي إلى ليبيا يأتي في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها السلطات التونسية بالتعاون مع نظيراتها الليبية من أجل إستيقاء كافة المعلومات حول مصير الصحفيين التونسيين المفقودين.