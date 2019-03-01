ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أن الوزير ماتيو سالفيني بحث في إجتماع ودي ومطول مع نظيره في حكومة الوفاق فتحي باشاآغا أوجه التعاون بين البلدين والاستقرار السياسي لليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

الإجتماع تطرق بحسب وكالة “آكي” الإيطالية إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية وبشكل خاص من قبل وزارة الداخلية من أجل مراقبة أكثر فعالية للسواحل الليبية.

وبدوره، أعرب الوزير سالفيني عن ارتياحه الكبير للعلاقات القائمة مع ليبيا ، مؤكداً الالتزام بتعزيز جميع أشكال التعاون.

وشدد وزير الداخلية الايطالي على أنه لا ينبغي أن تكون هناك أية تدخلات أجنبية أو أي إرغام بشأن تحديد آجال الانتخابات القادمة في ليبيا.

وبشأن الدعم الإيطالي، نوّهت وزارة الداخلية الإيطالية بأنها نفذت دورتين تدريبيتين من أصل ستة مقررات لخفر السواحل الليبي وأعادت تشغيل ثلاثة زوارق دورية طولها 14 متراً وأكملت إصلاح أربعة زوارق دوريات “أثنان بطول 35 مترا ، 22 مترا و28 مترا” وسيتم تسليم الزوارق بعد تدريب الأطقم المعنية كما أن أعلنت إطلاق مناقصة أوروبية لتوريد 20 قاربًا مطاطياً لصالح السلطات البحرية الليبية.

وأبدت وزارة الداخلية الإيطالية إستعدادها لتزويد ليبيا بعشر حافلات و14 سيارة إسعاف و30 سيارة “إس يو في”بالإضافة إلى برنامج تزويد الجانب الليبي بأدوات للتصدي لمهربي البشر كأجهزة للتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها إلى جانب إنشاء غرفة عمليات وشبكة إذاعية لإتصالات القوات الامنية الليبية.

وفي ذات السياق ،أشارت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق عبر مكتبها الإعلامي إلى أن اللقاء تناول ما تم الاتفاق عليه خلال الإجتماع السابق والمتعلق بالمجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.