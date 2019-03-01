ليبيا – دانت المنظمة العربية لحقوق الانسان بطرابلس في بيان لها جريمة إطلاق الرصاص الحي لفض مظاهرة سلمية مناهضة لسيطرة المليشيات المسلحة ، وداعمة لقيام المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية أمام قاعة الشعب اليوم الجمعة 1مارس 2019.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعربت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه عن عميق قلقها إزاء الخطاب الرسمي العنيف لدار إفتاء المؤتمر العام بطرابلس ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الذي يعمل على تخوين كل القائمين على مبادرات لم شمل البيت الليبي وتوحيد الجهود الرامية لقيام المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.

وطالبت المنظمة حكومة الوفاق أن تدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية ، معتبرةً أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعا البيان لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، محذراً من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.

كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ختام بيانها السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في واقعة فض التظاهرة السلمية بقوة السلاح ، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية.