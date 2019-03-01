انجلترا – كشفت دراسة جديدة إن عمل المرأة لمدة 9 ساعات أو أكثر في اليوم يزيد مخاطر إصابتها بالاكتئاب، بينما لا يؤدي إلى النتيجة نفسها مع الرجل.

وأظهرت النتائج أن العمل ساعات إضافية تصل إلى 55 ساعة عمل في الأسبوع يزيد أعراض الاكتئاب لدى المرأة بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة بمن تعمل وفق ساعات العمل الأسبوعي العادية وهي ما بين 35 و40 ساعة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في “يونيفرستي كوليج” بلندن تعمل المرأة ساعات إضافية في البيت حتى عند قيام الرجل بأعمال منزلية، ما يضعها تحت ضغوط كبيرة، ويلقي على عاتقها بمسؤوليات كثيرة.

ونُشرت النتائج في “جورنال أوف إبديمولوجي”، ووجدت أن العمل خلال عطلة الأسبوع يزيد أعراض الاكتاب لدى الرجل بنسبة 3.4 بالمائة، بينما يؤدي إلى زيادة الأعراض لدى المرأة بنسبة 4.6 بالمائة.

ووفقاً للدراسة التي شارك فيها 12 ألف امرأة و11 ألف رجل أظهرت النتائج أن المرأة التي تعمل خلال عطلة الأسبوع عادة ما تنتمي إلى فئة الأجور الضعيفة، وهي فئة ترتبط بمستويات عالية من الاكتئاب.