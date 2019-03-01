ليبيا – إستقبل مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز أمس الخميس بمقر المديرية وفدًا من ممثلي المجلس الإجتماعي الأعلى لقبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية.

الوفد أثنى بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي على جهود العميد عبد العزيز في إستتباب الأمن في المدينة والسيطرة على الوضع الأمني بها من خلال نشر دوريات الأمن لمنع الأختراقات.

وأكد الوفد على الوقوف صفاً واحداً مع مديرية الأمن وكافة عناصرها والمؤسسات الأمنية والمدنية من أجل فرض الأمن الأمر الذي من شأنه تهيئة الظروف المواتية لعودة المدينة كما في السابق.

وقدم الوفد خلال الزيارة درع وشهادة تقدير للعميد عادل عبد العزيز تثميناً لما بذله من جهود في فترة وجيزة لبسط الأمن والأمان لمدينة بنغازي.