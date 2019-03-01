ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري إن قوات الجيش سيطرت على الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”اليوم الجمعة أن قوات الجيش تواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية وتطهير بعض جيوب الإرهابيين.

وأكد المسماري أن القوات حققت إنجازا عظيما في استكمال قطاع جنوب غرب سبها،مشيرا إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحدود مشاركة مع النيجر والجزائر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش إلى أن حصيلة ضحايا عملية تحرير الجنوب وصل إلى 11 قتيلا و40 جريحا منذ إطلاق عملية تحرير الجنوب الليبي منتصف يناير 2019 لتطهير مدن الجنوب بشكل كامل من قبضة الإرهابيين.

وبيّن المسماري أن قوات الجيش تتقدم لملاحقة بؤر إرهابية تتبع تنظيم القاعدة ومرتزقة تشاديين،مؤكدا أنه بسيطرة قوات الجيش على أم الأرانب يكون قد سيطر على الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر بشكل كامل.

المسماري تابع قائلاً: “المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر تحت سيطرة قوات الجيش بشكل كامل وأن عمليات التطهير والتمشيط والملاحقة جارية”،لافتاً إلى أن قوات الجيش تعمل على حسم المعارك بشكل كامل وأن الوجود العسكري جنوب البلاد حد من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد.

وأكد العميد المسماري أن أهالي الجنوب رحبوا بدخول الجيش إلى مدن الجنوب لتطهير المنطقة من قبضة الإرهابيين.