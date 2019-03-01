سوريا – أفاد نشطاء من “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بمقتل 8 أشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف مطعما في مدينة إدلب السورية، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن شخصا فجر نفسه بحزام ناسف، في مطعم فيوجن بحي الضبيط في إدلب، بعد أن فتح النار على من كانوا في المطعم من سلاح خفيف كان بحوزته.

وحسب المرصد، قتل في التفجير 6 عناصر من التشكيلات المسلحة وزوجة قيادي للمسلحين وطفل كان برفقتها.

وأشار المرصد السوري إلى أن المطعم يرتاده عادة “جهاديون” من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى مختلف الجماعات المسلحة الموجودة بالمنطقة.

المصدر: المرصد السورية لحقوق الإنسان