باكستان – سلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها إلى الهند، اليوم الجمعة، وأظهر مقطع مصور لحظة تسليم الطيار إلى سلطات بلاده.

وأعلن وزير خارجية باكستان، شاه محمود قرشي، أن الطيار الهندي سيسلم إلى بلاده، اليوم الجمعة 1 مارس.

وصرح القرشي أمام برلمان بلاده قائلا: ” كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية”، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرقي باكستان، حسبما نقل موقع قناة العربية.

وأعلن الجيش الباكستاني يوم الأربعاء إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، إحداهما أسقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى “داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير”، وأسر طيارا هنديا.

المصدر: وكالات