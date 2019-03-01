ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة عن دخول وحداتها إلى منطقتي الحميرة وزويلة في حوض مرزق بعد السيطرة الكاملة على منطقة إم الارانب.

شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أوضحت بأن وحدات الجيش دخلوا المنطقتين وسط ترحيب كبير من أهاليهم ، مشيدةً بدعم الشعب والتفافه حول القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمعارضة التشادية.

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يشار إلى أن القوات المسلحة باتت الان تسيطر على الشريط الحدودي بالكامل بين ليبيا وتشاد والنيجر والجزائر بعد العملية العسكرية التى أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر لتطهير الجنوب من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون ومسلحي المعارضة التشادية والجماعات الارهابية.