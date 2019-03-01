ليبيا – أقدم مسلحون في منطقة حي الأندلس على تفريق مظاهرة خرجت مساء اليوم الجمعة أمام قاعة الشعب تأييداً لعمليات الجيش في الجنوب والمناداة بالجيش والشرطة .

وقال أحد منظمي المظاهرة في حديث لـ المرصد بأنهم تنادوا خلال الساعات الأخيرة عبر موقع فيسبوك للتعبير عن رأيهم وإختاروا ساحة قاعة الشعب لإعتقادهم بأن المنطقة آمنة وبعيدة عن التشكيلات المسلحة التي يمكن أن تتعرض لهم .

وبعد الوقفة بفترة وجيزة وإبراز المتظاهرين للشعارات الداعمة لقوات الجيش وقياداته منها المشير خليفة حفتر واللواء إدريس مادي واللواء ونيس بوخمادة ، داهم مسلحون قادمون من منطقة حي الأندلس المكان وقاموا بتفريق المظاهرة وحاولوا إعتقال أحد المنظمين لكن تدخل الآخرين حال دون ذلك .

وأضاف بأن المسلحين من عناصر القوة التي داهمتهم قالوا بأنهم تابعون لشرعية حكومة الوفاق وبأن دعم أجسام غير شرعية ولا تتبع الرئاسي أمر ممنوع وغير مسموح به في طرابلس متهمين المتظاهرين بأنهم مناهضون للدولة المدنية و ” طبالون لحكم العسكر ” . وذلك في إشارة لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة .

وبينت لقطات تحصلت عليها المرصد ، قدوم سيارتين من نوع تويوتا الأولى ” لاند كروزر ” مصفحة والأخرى ” هايلوكس ” معتمة الزجاج وقد قام أحد المسلحين باطلاق النار في الهواء لتفريق الجمع قبل أن يُقدم آخرون على تجريد المتظاهرين من الشعارات واللوحات التي كانوا يحملونها ، وعقب ذلك حضرت مجموعة مسلحة أخرى للمكان وهي مدججة بمختلف أنواع الأسلحة حتى غادر كل المتظاهرين بالفعل.

يشار إلى أن هذه التظاهرة بشعاراتها ومطالبها هي الأولى من نوعها في العاصمة طرابلس منذ آخر مظاهرة في سنة 2017 بميدان الشهداء حيث تعرضت لاطلاق نار هي الأخرى ولمضايقات من موالين لشورى بنغازي يحتلون ركن الميدان منذ فترة طويلة .

المرصد – خاص