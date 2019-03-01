ليبيا – تسلمت بلدية بني وليد أمس الخميس شحنة من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

البلدية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الشحنة تأتي في إطار التخفيف من معاناة المواطن بسبب الأسعار المرتفعة للأدوية.

ونوّهت البلدية إلى أن هذه الادوية ستكون بالمجان داخل الصيدلية المخصصة لذلك والتابعة لمكتب الخدمات الصحية بني وليد بمستشفى بني وليد العام.

ولفتت البلدية إلى أن شحنة الأدوية تأتي ضمن إهتمام عميد المجلس البلدي بالقطاع الصحي والقطاعات الخدمية داخل البلدية والتي تعتبر من مستحقات المواطن التي يسعى المجلس البلدي إلى توفيرها.