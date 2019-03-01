ليبيا – تمكنت فرقة الحرس الديواني التونسي ببنقردان أمس الخميس من إحباط تهريب 10 سبائك من الذهب تزن 18.4 كيلو غرام وتقدر قيمتها بـ1.8 مليون دينار.

الديوانة التونسية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأنها عملية ضبط سبائك الذهب تمت عقب نصب كمين محكم لمركبة يقودها مواطن تونسي وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تمّ كشف مخبأ مهيئ في صندوقها الخلفي وبالتحديد أسفل العجلة الإحتياطية وتمّ العثور داخله على كيس بلاستيكي يحتوي على 10 سبائك من الذهب.

وأشار المكتب لإعلامي إلى أن المواطن التونسي أعترف بأنه يعتزم نقل هذه البضاعة لصالح مواطن ليبي الجنسية وتسليمها إياه بمدينة بنقردان ومن ثم يتم تهريبها إلى الداخل الليبي.