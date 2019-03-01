ليبيا – تمكن أعوان الديوانة التونسية اليوم الجمعة من ضبط مواطن ليبي وبحوزته 50 صفيحة من مخدر القنب الهندي “الحشيش” أثناء دخوله إلى تونس عبر معبر الذهيبة .

ديوانية حرس الحدود التونسية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن فرقة الكشف بالأشعة بالمعبر الحدودي ذهيبة تفطنت لأجسام مشبوهة داخل سيارة مسافر ليبي كان يستعد للدخول الى تونس عبر المعبر وبإخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 50 صفيحة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي “الحشيش” تزن حوالي 4 كيلو غرام كانت ملفوفة داخل 5 أكياس ومخفية باحكام داخل السيارة.

وأكدت الديوانية بأنه تم تحرير محضر حجز في الغرض كما تم بعد استشارة النيابة العمومية إلاحتفاظ بالشخض المضبوط في انتظار استكمال التحقيقات.

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