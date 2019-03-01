ليبيا – طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الخميس من كافة الشركات وأرباب العمل وأصحاب العقارات المؤجرة للأجانب والليبيين بضرورة بتسجيل العمالة لدبهم في مراكز الشرطة بمديريات الأمن بالمناطق القريبة من مقر إقامتهم ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومباحث الجوازات.

الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي بأنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرات صحيحة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وسريان مفعول جوازاتهم أو وثائقهم التي تخول لهم حق الإقامة بالدولة.

وأضافت الوزارة إلى أن العمالة الوافدة في ليبيا أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة حيث أن معظم هذه العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير قانوني مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العمال أنفسهم،مشيرةً إلى أن عدم الالتزام بالقوانين يترتب عليه ضياع حقوق الكثير منهم.

ونوّهت الوزارة إلى أن قد يتم إستغلال هذه العمالة من قبل بعض أصحاب النفوس المريضة في ممارسات ونشاطات غير قانونية مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة الجريمة وعصابات التسول الممنهجة فانعكست تلك الممارسات السلبية على حياة المواطن.

داخلية الوفاق حذرت بأنها ستتخذ أقصى العقوبات ضد المخالفين وفقاً لصحيح القانون.