ليبيا – أضدر رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر صالح قراراً يقضي بإنشاء مركز للتدريب والبحوث والاستشارات تحت مسمى ” مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات بمدينة البيضاء”.

صالح أوضح في قراره والذي نشره المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أمس الخميس أن المركز يهدف إلى إعداد وتدريب وتأهيل موظفي الديوان في تخصصات” المحاسبة، الاقتصاد،الهندسة”وخلق كوادر متميزة تسهم في تحقيق غايات وأهداف ديوان المحاسبة.

ولفت رئيس الديوان إلى أن المركز سيزويد موظفي الديوان بأحدث المعارف المحاسبية والاقتصادية والهندسية تمكنهم من أداء مهامهم بكل كفاءة وفاعلية إلى جانب تقديم الاستشارات والبحوث العلمية في المجالات المختلفة وتدريب وتأهيل العاملين من خارج الديوان .