ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأول زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي مستشفى 1200 رفقة وزير الصحة سعد عقوب وعدد من مسؤولي الحكومة اطلع خلالها على سير بالمركز وتفقد حالات الإيواء بمختلف طوابق البرج الأول وأوضاعهم.

الثني إستمع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة خلال الجولة للمواطنين والحالات المرضية على مستوى تقديم الخدمات بالمركز إضافة إلى أبرز الشكاوي حيال أوضاعهم الصحية والخدمات التي يقدمها المركز.

وأطلع رئيس الحكومة على شرح مفصل عن مستوى التطوير الذي شرعت فيه إدارة المركز من خلال تقديم عرضه المدير العام عبدالكريم القبايلي وعدد من أطباء المركز.

وأبدى الثني العديد من الملاحظات على سير العمل بالمركز ،مطالبا بالمزيد من الجهد لتحسين مستوى الأداء الطبي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.