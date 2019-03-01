سوريا.. هطولات مطرية هي الأكبر منذ 20 عاما

سوريا.. هطولات مطرية هي الأكبر منذ 20 عاما

سوريا – أعلنت وزارة الزراعة السورية أن كميات الهطولات المطرية لهذا الموسم تجاوزت المعدلات السنوية في أغلب محافظات البلاد حتى تاريخه.

وقال عمر دودكي، مدير الأراضي والمياه بوزارة الزراعة إن هذا الموسم من أفضل المواسم خلال الـ 20 سنة الماضية والهطولات لها تأثير إيجابي على الزراعات البعلية الشتوية وخاصة محصولي القمح والشعير من خلال زيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة بالقمح التي تجاوزت 3ر1 مليون هكتار بالإضافة إلى تحسين الوضع المائي للسدود والآبار.

وتخضع منطقة بلاد الشام (سوريا والأردن ولبنان وفلسطين) لمنخفض جوي شديد أدى إلى ثلوج وفيضانات جارفة، خاصة في الأردن.

المصدر: سانا