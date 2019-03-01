روسيا – وصلت شعلة دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية 2019 اليوم، إلى مدينة كراسنويارسك جنوب شرق روسيا المنظمة للدورة، وذلك قبل يوم واحد من انطلاقها في روسيا للمرة الأولى في التاريخ.

وجابت الشعلة شوارع وساحات المدينة وسط جو احتفالي مهيب من الأهالي وضيوف المدينة، وقطعت الشعلة مسافة 11 كلم في المدينة، وتناوب على حملها 70 شخصية عامة ضمت العديد من السياسيين والرياضيين البارزين مثل وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، ومحافظ كراسنويارسك سيرغي إيميرين، ورئيس الاتحاد الرياضي للطلبة الروس سيرغي سيرانوف.

ومدينة كراسنويارسك هي المحطة الأخيرة للشعلة التي انطلقت من مدينة تورينو الإيطالية وزارت 32 مدينة قبل أن تحط رحالها في المدينة السيبيرية الساحرة.

وتنطلق دورة الألعاب الجامعية الشتوية غدا في مدينة كراسنويارسك، وتستمر لغاية الـ12 من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي من أكثر من 50 بلدا حول العالم، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات في 11 نوعا من الرياضة.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية، مرتين، في موسكو 1973، وفي مدينة قازان 2013.

المصدر: rsport.ria.ru