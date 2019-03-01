بروكسل – كشفت بيانات رسمية، الجمعة، عن صعود طفيف للتضخم بمنطقة اليورو إلى 1.5 بالمائة في فبراير/ شباط 2019 مقابل 1.4 بالمائة في الشهر السابق له.

ووفق تقديرات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، فقد ارتفع التضخم الشهر الماضي بسبب صعود أسعار الطاقة 3.5 بالمائة والطعام والكحول والتبغ 2.4 بالمائة والخدمات 1.3 بالمائة.

وفي وقت سابق، توقعت المفوضية الأوروبية تراجع معدل التضخم لمنطقة اليورو، إلى 1.4 بالمائة في 2019 قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.5 بالمائة في 2020، مقابل 1.7 بالمائة في 2018.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

وكالات