ليبيا – قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة مستعدة فنيا لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة إلا أن المشكل الأمني يحول دون ذلك وسيتم رفعها فور ضمان سلامة العاملين.

صنع الله أشار في كلمة مصورة عن الوضع بحقل شرارة النفطي أمس الخميس إلى أن المؤسسة تسلمت أمس الخميس رسالة من اتحاد عمال النفط والغاز مفادها أن العمال في الحقل لا يشعرون بالأمان ولا يستطيعون العمل في ظل وجود الجماعة المسلحة ،مؤكداً على أن المؤسسة مسؤولة أخلاقياً وقانونياً عن حمايتهم.

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كافة الأطراف المعنية والقيادة العامة للجيش إلى إخراج الجماعات المسلحة من الحقل وسيتم رفع حالة القوة القاهرة فور حدوث ذلك. ونوّه صنع الله إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ترتبط مع القيادة العامة بالمنطقتين الشرقية والوسطى بعلاقة جيدة ، معرباً عن أمله بأن تكون العلاقات مماثلة في حقل الشرارة.