ليبيا – من أقاصي المنطقة الغربية ، إنطلقت مساء الخميس قافلة طبية تضامنية مكونة من شباب منحدرين من أغلب مناطق ومدن الغرب الليبي على أن تكون وجهتها النهائية مدينة سبها .

وقال مراسل المرصد في مدينة الزنتان الذي واكب تحركها، بأن هذه القافلة التضامنية مع أهل الجنوب ضد عصابات التمرد والإرهاب ، تحركت بتنسيق مع المنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة بإمرة لواء إدريس مادي وبتأمين وحدات الشرطة العسكرية بإمرة عميد مختار فرنانة .

وأضاف مراسلنا بأن القافلة تحركت من مدينة الجميل في أقصى الغرب الليبي على الحدود مع تونس ومنها إلى مدينة العجيلات الواقعة على الطريق بين صبراتة وزوارة .

ومن العجيلات جنوباً ، إستقبلت القافلة وحدات الشرطة العسكرية فى بوابة الزنتان لتأمينهم ومرافقتهم إلى منطقة القواليش ثم إلى غريان ومنها إلى القريات لتصل صباحاً إلى مدينة سبها.

وتضم هذه القافلة معدات ومستلزمات طبية عاجلة من أدوية ومعدات إسعاف أولية وجراحية ومستحضرات تخدير وبعض الأدوية والحقن الخاصة بالأمراض المزمنة إضافة لبعض سيارات الإسعاف التي ستبقى لفترة في الجنوب على سبيل الإستعارة لحين إستقرار الأوضاع ثم العودة للشمال الغربي .

المرصد – خاص