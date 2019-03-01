ليبيا – صرح عضو مجلس النواب صالح فحيمه بأن نتائج لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يجعلنا نتلمس طريقا للحل ، مشيراً إلى أن الخيارات المتاحة لم تعد كثيرة بعد مرور أربعة سنوات من الانقسام.
فحيمة قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية ” اليوم الجمعة :”ما وصلنا من معلومات حتى الآن بشكل غير رسمي عن نتائج لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة يجعلنا نتلمس طريق الحل كون الخيارات المتاحة لم تعد كثيرة بعد مرور أربع سنوات من الانقسام”.
وأضاف بأنه يجب على جميع الأطراف دعم ما جاء في محضر اتفاق المشير حفتر والسراج والتخلي عن المصالح الضيقة من أجل إنهاء الأزمة وعودة المشهد السياسي في البلاد إلى طبيعته وتوحيد المؤسسات تحت سلطة حكومة واحدة.
وأشار فحيمة إلى أن ما جاء في الاتفاق يلبي ما كانت تطالب به الأطراف السياسية كمدينة الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس منفصل عن المجلس الرئاسي ومجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين يكون هو القائد الأعلى للجيش.
عضو مجلس النواب اعتبر أن الإتفاق بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الرئاسي شامل ويلبي مطالب جميع الأطراف.