ليبيا – صرح عضو مجلس النواب صالح فحيمه بأن نتائج لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يجعلنا نتلمس طريقا للحل ، مشيراً إلى أن الخيارات المتاحة لم تعد كثيرة بعد مرور أربعة سنوات من الانقسام.

فحيمة قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية ” اليوم الجمعة :”ما وصلنا من معلومات حتى الآن بشكل غير رسمي عن نتائج لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة يجعلنا نتلمس طريق الحل كون الخيارات المتاحة لم تعد كثيرة بعد مرور أربع سنوات من الانقسام”.