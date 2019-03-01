موسكو – أفادت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، الجمعة، بأن الرئيس نيكولاس مادورو أوعز بنقل المكتب الإقليمي للشركة الوطنية الفنزويلية للنفط “PDVSA” من أوروبا إلى العاصمة موسكو.

وجاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عقد عقب مباحثات أجرتها اليوم رودريغيز في العاصمة الروسية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، إن “الرئيس مادورو أصدر تعليمات بنقل مكتب “PDVSA” من لشبونة الإسبانية إلى موسكو”، مشددة على أن بلادها تنوي الدفاع بشتى الوسائل القانونية المتاحة عن أصولها في العالم.

وأضافت، أن كاراكاس تعتزم بالتعاون مع موسكو النهوض بالقطاع الصناعي في فنزويلا للاستغناء عن الاستيراد وتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، معتبرة أن هذه الخطوة تعد “نبأ جيدا للعالم وروسيا”.

ووصفت رودريغيز علاقات بلادها بروسيا بالاستراتيجية، وأكدت المسؤولة خلال حديثها قدرة بلادها، على استيراد مواد غذائية وأدوية بقيمة 2.5 مليار دولار.

من جهته أشاد وزير الخارجية الروسي بالعلاقات بين موسكو وكاراكاس، مؤكدا أن بلاده تعتزم تقوية الروابط الاقتصادية، بما فيها المالية والاستثمارية مع فنزويلا، التي استثمرت روسيا فيها حتى الآن ما يقارب 20 مليار دولار.

وتعاني فنزويلا من أزمة غذاء ودواء كبيرة أثرت على حياة الناس لأن هذا البلد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ويأتي ذلك في وقت فرضت فيه واشنطن عقوبات صارمة على قطاع فنزويلا النفطي، المصدر الرئيسي للدخل، إضافة لحجز أصول مالية لشركة “PDVSA” بمبلغ 7 مليارات دولار.

ومنذ نحو شهر يعيش هذا البلد اللاتيني أزمة سياسية متصاعدة بعدما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، ولقي تأييدا من الدول الغربية، فيما دعمت روسيا الرئيس الشرعي لفنزويلا نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات روسية