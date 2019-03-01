موسكو – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن فنزويلا تتعرض لتدخل وقح في شؤونها الداخلية، مؤكدا عزم موسكو على التصدي بكل شدة لمحاولات التدخل هذه.

وأضاف لافروف في مستهل مباحثات عقدها مع ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه كلمات الدعم والتضامن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.

من جانبها، أعربت رودريغيز عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم، الذي تقدمه لكاراكاس، وقالت: “إنه شرف كبير ومن دواعي فرحنا أن نكون هنا في روسيا، التي نناضل سويا معها من أجل مستقبل البشرية جمعاء”.

وفي ما يلي عناوين أهم التصريحات التي أدلى بها لافروف ورودريغيز خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه في ختام محادثاتهما:

لافروف: مستعدون وجاهزون للوساطة والمشاركة في جهود الحوار الفنزويلي

لافروف: المعارضة الفنزويلية تواصل رفض الحوار مع كاراكاس بضغط من واشنطن

لافروف: يجب تسوية الأزمة في فنزويلا بعيدا عن ضغوط خارجية وإنذارات

لافروف: خطط التدخل في فنزويلا تقلقنا وواشنطن لا تخفي ذلك وهي تخطط لشراء أسلحة لهذا الغرض

لافروف: واشنطن تسعى لافتعال الاستفزازات من أجل الإطاحة بالرئيس الفنزويلي مادورو

لافروف: معظم الدول ترفض الخيار العسكري ضد فنزويلا ولكننا لا نستبعد أي تحرك من قبل واشنطن

لافروف: الحكومة الفنزويلية الشرعية مستعدة للحوار وهذا دليل على الموقف البناء لمادورو

لافروف: أرسلنا مساعدات إنسانية لفنزويلا وسنرسل الحبوب للمساهمة في تخفيف الأزمة

رودريغيز: نتعاون مع الأمم المتحدة للحصول على المساعدات ولن نسمح بدخول مساعدات موجهة ضدنا

رودريغيز: الأزمة الإنسانية في بلادنا مفتعلة تسببت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها ولا نحتاج إلا لرفع الحصار

رودريغيز: هناك محاولات لإدخال أسلحة تحت ستار القوافل الإنسانية من أراضي كولومبيا

رودريغيس: نرفض إجراء انتخابات جديدة ليس لأننا نرفض مبدأ الانتخابات، بل لأننا ضد كل ما يستهدف الشرعية في بلادنا

المصدر: وكالات