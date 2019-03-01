روسيا – سيصبح من الممكن، قريبا، استخدام تطبيق خاص في الهاتف المحمول، لتسديد قيمة المشتريات عبر الإنترنت، في جميع دول مجموعة بريكس، بغض النظر عن العملة الموجودة في الحساب.

وتعمل دول بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب إفريقيا، في الوقت الراهن على تصميم التطبيق الذي سيحمل اسم – BRICS Pay.

وفي إطار المشروع، سيتم تصميم “محفظة أون لاين”، تتوحد فيها منظومات الدفع في كل دول المجموعة.

وبمساعدة التطبيق في الهاتف المحمول، سيصبح من الممكن تسديد ثمن أي سلعة تم شراؤها عبر الإنترنت، بغض النظر عن العملة الموجودة في الحساب. وأول دولة ستستخدم التطبيق، هي جمهورية جنوب إفريقيا في أبريل المقبل.

ويرى الخبراء، أن هذه المنظومة، ستسمح بخفض الارتباط الحالي بمنظومات الدفع فوق الوطنية، ويبدو الأمر مغريا على خلفية ازدياد التوتر الجيوسياسي في العالم.

وعن الجانب الروسي، قد يشارك في المشروع، صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وقال مدير عام الصندوق كيريل دميتريف، في حديث لقناة “روسيا-24”: “سيشارك صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مع بعض الشركات الأخرى، في تصميم – BRICS Pay… ويجب القول، إنه تتوفر لدى الشركات التي يشارك صندوقنا فيها، وكذلك لدى الشركاء من الصين والهند، الخبرات والتكنولوجيات اللازمة، لتنفيذ المشروع. ويعرب الصندوق كذلك عن استعداده للنظر في المشاركة بتمويل المشروع”.

المصدر: vestifinance.ru