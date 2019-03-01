واشنطن – حذر وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، امس، من تداعيات تمرير مشروع قانون في الكونغرس يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقال بيري، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الطاقة الأمريكية، امس، إن تمرير مشروع ضد أوبك، في الكونغرس “قد يكون له أثر غير مقصود في ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل”، وفقا لوسائل إعلام.

ويستهدف مشروع القانون تغيير السماح بمقاضاة منتجي “أوبك” بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية، التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وتابع بيري، “أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحرص الشديد قبل إصدار تشريع قد يكون له أثر يتجاوز النتيجة المرجوة منه”.

وأوضح أن “سوق النفط العالمية لا تزال بحاجة إلى إدارة الأسعار”.

وفي تصريحات سابقة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات عديدة لأوبك، وطالبها بالعمل على خفض الأسعار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال ترامب، في تغريدة على ” تويتر”، إن “أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أعضاء أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية، الوضع هش”.

وكالات