ليبيا – إفتتح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الخميس بمدينة طرابلس مقر صندوق التسهيلات المالية التابع للوزارة بحضور وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس وعدد من رجال الأعمال ومسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وزير العمل أكد في كلمة ألقاها خلال حفل الإفتتاح بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أن وزارة العمل دأبت حثيثا على دعم سوق العمل الليبي من خلال إعداد خطط استراتيجية تعمل على خلق سوق عمل واعد،مشيراً إلى انه من أهم المبادرات التي تلتزم بها الوزارة هي إعادة بث الروح في الأجسام التابعة للوزارة من بينها صندوق التسهيلات المالية.

وأضاف الأمين قائلاً :”إن وزارة العمل تتطلع من خلال أهداف الصندوق في التركيز على تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة لدعم الشريحة الكبرى من الشباب الطامحين بمشاريع متميزة ذات صفة ريادية”.

ونوّه وزير العمل إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص من خلال هذه الأجسام التي تسهم في تحقيق أهم أهداف التنيمة المستدامة 2030 .

ومن جهته،أعلن رئيس لجنة صندوق التسهيلات المالية بلقاسم سويدي في كلمته عن الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للصندوق والتي تتمحور على تحديد خصائص المشاريع المتميزة المستهدفة تنفيذها خلال هذه المرحلة وإعلان عن آليات الإقراض ضمن خطة قصيرة ومتوسطة المدى.

يُشار إلى أن صندوق التسهيلات المالية والذي أنشئ في عام 2007 تم إعادة تشكيل لجنة إدارته بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم 237 لعام 2018 ضمن مبادرة تفعيل الصندوق وإعادة النظر في هيكله التنظيمي وضبط لوائحه وتحديد اختصاصته