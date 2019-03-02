وهوى مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في فبراير إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016، وجاء دون التوقعات.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار إلى 55.76 دولار للبرميل عند الساعة 17:40 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى مرتفعا عند 57.88 دولار.

ووفقا لرويترز، فقد تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.58 دولار إلى 64.73 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 67.14 دولار.

ويتجه الخام الأميركي لإنهاء الأسبوع على خسارة قدرها 2.7 بالمئة، بينما من المنتظر أن يهبط برنت 3.6 بالمئة.