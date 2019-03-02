ليبيا – رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاجتماع الذي انعقد في 27 فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي عقده ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

الأمين العام أثنى في بيان له نشرته البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على الطرفين لما أحرزاه من تقدم ولا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها.

وأعرب الأمين العام عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم بناء على ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وبدعم من المجتمع الدولي.