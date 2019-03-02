ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على أن ماقام به الجيش في الجنوب وإنعكاس ذلك على حياة المواطنين بالمنطقة أمر مشهود له ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، مشيراً إلى أن أهالي فزان بالعموم يباركون هذا الانتصار المعلن لكل العالم.

السعيدي رحب خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد بتصريحات مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بانتصارات الجيش الليبي التي تدل على وجود عزيمة حقيقية لدى الجيش بهدف تطهير البلاد من العصابات الإجرامية والدخيلة على الوطن، مطالباً أهالي فزان بالالتفاف خلف مؤسستهم العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتابع قائلاً :” مرزق كانت تعاني وهي اليوم حرة أبية ولا أقصي أحد من ليبيا لأنها للجميع وبالجميع وستبنى بالقبائل جميعها ، بالأمس القريب كانوا محتلين ولا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم وكانت لدى زميلي محمد لينو مخاوف ونكتشف أن المخاوف من وجود خلاف قبلي وليس صراع قبلي من آجل المصالح بين التبو واولاد سليمان لكن اكتشفنا الحقيقة بأن هناك عصابات إجرامية كان لها مشروع آخر”.

وأشار إلى أن مسؤولية ما يحصل بالجنوب تقع بكل تأكيد على أعضاء المنطقة الجنوبية، لافتاً إلى أن سبها مرت بمرحلة عصيبة جداً خاصة وأن مايسمى بـ”المؤتمر الوطني العام” هو من أسقط دولة ليبيا ودعم المجموعات على الصعيد المحلي والدولي ووفر المال لها حيث كان هناك صراع داخلي ما بين القبائل من آجل مصالح آنية وليست قبلية كالتبو وأولاد سليمان.

السعيدي يرى أن الصراع كان من أجل مكاسب ومصالح ومغانم فقط وليس صراع قبلي، مبيناً أن سبها قبل عام 2011 كانت فسيفساء لكل العائلات والقبائل لكن في ظل وجود السلاح لفئة دون أخرى أجبر الآخر مغادرة المكان بقوة السلاح.

وإستطرد حديثه معتبراً :” أن هناك صوت متخاذل في الجنوب وأخص بالذكر زملائي في مجلس النواب الذين لم يستطيعوا الحديث وعلى الرغم من ذلك ألتمس لهم العذر خوفاً على أهلهم وأسرهم لكن اليوم باستطاعتهم الخروج وقول الحقيقية وإزالة كل المخاوف التي تمنعهم من الحديث”.

وقال إن هناك سلبية مباشرة من أبناء الجنوب والقبائل بالمجمل ففي عام 2012 جاءت قوة وصفها بـ”الغازية” من طرابلس إلى وادي الشاطئ لكسر شوكة أبناء المدينة بسبب وجود رموز من النظام السابق حينها، مبدياً عدم تمنياته توجيه البندقية بين أبناء الشعب لكن أحياناً يضطر الأفراد للمحاربة والدفاع عن الشرف بحسب قوله.

كما دعا أهالي سبها إلى إعادة النظر في الفسيفساء الإدارية بمدينة وإرجاعها كما كانت قبل عام 2011 لتشمل جميع الأطياف والقبائل على أن تكون داخل إدارات ومسؤولين دون إحتكارها لبيت أو قبيلة فقط لانه لا يمكن العيش في ظل غياب التوازن بكل قرية ومدينة، مبيناً أن ما تحدث به ليس على لسانه فقط بل هو حديث كل فرد بسيط ومسكين وضعيف في سبها.