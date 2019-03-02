ليبيا – أعرب نائب رئيس حزب العدالة والبناء والعضو في جماعة الاخوان المسلمين الليبية نزار كعوان عن ارتياح الحزب للمحادثاث التي جرت بين رئيس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر برعاية المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة .

كعوان أشاد بحسب المكتب الاعلامي لحزب العدالة والبناء بالاتفاق على ضرورة الخروج من الأزمة وإيجاد حلول في إطار مدنية الدولة وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات.

كما أثنى على جهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها السيد غسان سلامة ومساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة تمهيداً لتوسيع دائرة التوافق والوصول إلى تسوية شاملة وإبعاد شبح الصراع.

وأشاد كعوان في ختام تصريحاته بما وصفه بـ” حكمة ومرونة” فائز السراج وحرصه على حقن الدماء والبحث على الحلول السلمية للأزمة.