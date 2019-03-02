ليبيا – أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن فتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية في 14 بلدية على مستوى البلاد.

اللجنة المركزية بيّنت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن عملية التسجيل ستنطلق في 4 مارس الجاري وتمتد إلى 10 من الشهر نفسه، داعيةً إلى ضرورة تسليم الملفات للجان الفرعية خلال ساعات الدوام الرسمية.

وأضحت اللجنة الفرعية أن الترشح سيقتصر على بلديات (صبراتة، نسمة، براك الشاطئ، وادي البوانيس، إدري الشاطئ، صرمان، الأصابعة، الرحيبات، الرجبان، مسلاتة، ككلة، القرضة الشاطئ، الشويرف، الزاوية الجنوب).