ليبيا – قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع للمجلس الرئاسي اللواء عبدالرحمن الطويل الصادر بحقه قرار إقالة في فبراير الماضي إن توحيد المؤسسة العسكرية يمكن أن يجبر المؤسسة السياسية على توحيد صفوفها.

أما بشأن قرار إقالته أكد الطويل في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” تابعتها المرصد أنه : “لا زال رئيس للأركان حتى الآن وأمارس مهامي ولم أسلم مقاليدها لأي شخص غيري خاصة أن القرار الذي اتخذ بتعيين المهدي جاء من قبل فائز السراج رئيس المجلس بمفرده ويعد باطلاً بهذا الشكل لأن أي قرار لا بد أن يتخذ بالإجماع وهو ما لم يتوافر في القرار الخاص بتعيين رئيساً للأركان”.

ولفت إلى أن القرار الذي اتخذه السراج، لا يمكن تنفيذه كونه لم يتخذ بالإجماع واصفاً إياه بـ”الباطل”، مؤكداً على أنه سيعمل في منصبه على رأس المؤسسة العسكرية ما لم يصدر أي قرار بإجماع أعضاء المجلس.

وشدد الطويل على أن الضغوط الخارجية تؤثر على صناعة القرار في الشرق والغرب وأن الحل يكمن في جلوس الليبيين معاً بعيدا عن التدخلات الخارجية وذلك على حد تعبيره.

يشار إلى أن السراج أصدر بصفته التي يستخدمها منفرداً كـ “قائد أعلى للجيش الليبي ” قراراً بتعيين رئيس للأركان العامة ونص القرار رقم 9 لسنة 2019 بتعيين “فريق ركن” محمد المهدي الشريف ليكون رئيساً لأركان الوفاق خلفاً للواء الطويل.

المرصد – متابعات