غزة – أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة إنه تعامل امس الجمعة مع 145 إصابة، توزعت ما بين إصابات بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز.

وأوضح “الهلال الأحمر” في بيان عدد الإصابات ونوعها، قائلا إنها جاءت موزعة كالآتي: 34 إصابة بالرصاص الحي، 18 إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط، 59 حالة اختناق بالغاز، 27 إصابة بقنابل غاز مباشرة و 7 جروح وكدمات.

وأشار البيان إلى أن مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة استقبلت 24 إصابة.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها استقبلت 17 إصابة بالرصاص الإسرائيلي، 9 منها جراحهم متوسطة بالرصاص الحي، كما أصيب مسعفان، وصحفي بقنابل الغاز مباشرة، فيما كانت باقي الإصابات بالاختناق.

ووفقا لوكالة “معا”، فقد توافد الفلسطينيون إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في احتجاجات “مسيرة العودة” التي انطلقت منذ عام تقريبا.

وقالت “معا” إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه عدد من الشبان اقتربوا من الخط الفاصل شرقي خزاعة كما أطلقت قنابل الغاز صوب تجمع للمتظاهرين داخل منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

المصدر: وكالات